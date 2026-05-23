Nell'ultima giornata di campionato, Bologna e Inter si sono affrontate allo stadio Dall’Ara, terminando con un pareggio 3-3. La partita è stata caratterizzata da numerosi gol e azioni offensive da entrambe le squadre. L’Inter, schierando molti giocatori di riserva, è riuscita a pareggiare negli ultimi minuti, mantenendo il risultato in equilibrio fino al fischio finale.

All’ultima giornata Bologna e Inter si dividono la posta in palio con un rocambolesco 3-3. L’Inter con alcune seconde linee riesce comunque ad ottenere un pareggio nei minuti finali Contro ogni previsione, Bologna–Inter ci regala uno spettacolo ricco di gol.Nonostante le due compagini non abbiano più nulla da dire in chiavecampionato, danno vita a una partita frenetica, giocata su ritmi alti e con continui capovolgimenti. Una sfida che, al di là della classifica ormai definita per entrambe, offre comunque emozioni e spettacolo. Il fischio dell’arbitro dà il via ad una gara intensa ma inizialmente bloccata, giocata su ritmi elevati senza però grandi occasioni da rete. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bologna-Inter 3-3: pioggia di gol al Dall’Ara

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Bologna vs Inter: all the penalties

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