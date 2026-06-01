Da venerdì 1 a giovedì 7 giugno, Bologna ospiterà dieci eventi culturali, tra cui concerti di band internazionali, mostre e festival cinematografici. Tra gli appuntamenti principali ci sono un concerto di un gruppo heavy metal, un festival dedicato al cinema biografico e una rassegna musicale in collaborazione con un noto portale di streaming. La programmazione si svolge in diverse location della città, coinvolgendo artisti e pubblico di varie età e provenienze.

Bologna, 1 luglio 2026 – Bologna si prepara a inaugurare il mese di giugno con un palinsesto culturale vibrante, capace di mappare la città attraverso suoni, visioni e spazi condivisi. Dall’1 al 7 giugno, Bologna celebra la contaminazione tra generi: dalle vibrazioni reggae e neo-soul nei parchi urbani alle avanguardie jazz, fino all'attesissimo debutto del Biografilm Festival. Poi tornano gli appuntamenti scenici di Portici Festival. E mercoledì 3 il concerto-evento dei Metallica allo stadio. Tra parchi storici, arene estive e teatri settecenteschi, la settimana offre un viaggio sonoro ed emotivo, sospeso tra eccellenze locali e respiro internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Metallica, Portici Festival e Biografilm: i 10 eventi da non perdere a Bologna dall’1 al 7 giugno

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