La scaletta del concerto dei Metallica allo stadio Dall'Ara di Bologna l'ordine delle canzoni
Stasera, mercoledì 3 giugno 2026, i Metallica si esibiscono allo stadio Dall'Ara di Bologna con il tour M72. La scaletta prevede l'esecuzione di un setlist specifica, con le canzoni che saranno suonate in un ordine stabilito. L’evento è atteso da migliaia di fan e si svolge in un’area chiusa al pubblico prima dell’inizio dello spettacolo. Non sono stati segnalati problemi o variazioni rispetto al programma annunciato.
Questa sera, mercoledì 3 giugno 2026, i Metallica arrivano in Italia con il loro tour internazionale M72 allo stadio Dall'Ara di Bologna. Qui i brani con cui si potrebbe esibire la band, già visti nella scaletta del concerto di Berlino. Di seguito le date rimanenti del tour. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Direi che non cominciamo bene con i biglietti VIP dei Metallica a Bologna
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