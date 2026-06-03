La scaletta del concerto dei Metallica allo stadio Dall'Ara di Bologna l'ordine delle canzoni

Notizia in breve

Stasera, mercoledì 3 giugno 2026, i Metallica si esibiscono allo stadio Dall'Ara di Bologna con il tour M72. La scaletta prevede l'esecuzione di un setlist specifica, con le canzoni che saranno suonate in un ordine stabilito. L’evento è atteso da migliaia di fan e si svolge in un’area chiusa al pubblico prima dell’inizio dello spettacolo. Non sono stati segnalati problemi o variazioni rispetto al programma annunciato.