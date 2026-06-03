Metallica a Bologna 40mila in delirio al concerto | il viaggio attraverso i 45 anni della storica band

Quattromila persone si sono radunate al Dall’Ara per il concerto dei Metallica, che ha celebrato i 45 anni della band. Gli otto grandi torri sul palco ospitavano tamburi di guerra, mentre i maxi schermi proiettavano effetti visivi intensi. Gli amplificatori erano potenti, riempiendo l’aria di suoni corposi e rumorosi, creando un’atmosfera di pura energia metallica. La folla ha cantato e mosso le teste al ritmo delle canzoni della band.

Bologna, 3 giugno 2026 – C’era il metallo, questa sera, al Dall’Ara. C’era quello degli otto enormi torrioni con in cima montati dei tamburi di guerra, costellati da maxi schermi pieni di effetti speciali e amplificatori da far male ai timpani. C’era quello dell’ enorme palco circolare, dove gli artisti hanno suonato, urlato, graffiato incessantemente tutto il tempo, attorno a un centinaio di scapestrati che hanno assistito al concerto dall’anello in mezzo, circondati dalla pedana. C’era quello dello store fuori dagli ingressi, dove è stata ricreata addirittura la cover di Master of Puppets, con il campo santo di croci bianche e quel caschetto militare appoggiato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Metallica - M72 World Tour - May 27th 2026 - Stadion Letzigrund, Zürich Switzerland

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