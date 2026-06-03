Metallica a Bologna 40mila in delirio al concerto | il viaggio attraverso 45 anni della storica band

Al Dall’Ara si sono registrati circa 40.000 spettatori per il concerto dei Metallica, che ha ripercorso 45 anni di attività della band. La scena prevedeva otto grandi torrioni con tamburi di guerra in cima, accompagnati da maxi schermi con effetti speciali e potenti amplificatori.

Bologna, 3 giugno 2026 – C’era il metallo, questa sera, al Dall’Ara. C’era quello degli otto enormi torrioni con in cima montati dei tamburi di guerra, costellati da maxi schermi pieni di effetti speciali e amplificatori da far male ai timpani. C’era quello dell’ enorme palco circolare, dove gli artisti hanno suonato, urlato, graffiato incessantemente tutto il tempo, attorno a un centinaio di scapestrati che hanno assistito al concerto dall’anello in mezzo, circondati dalla pedana. C’era quello dello store fuori dagli ingressi, dove è stata ricreata addirittura la cover di Master of Puppets, con il campo santo di croci bianche e quel caschetto militare appoggiato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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METALLICA PRE SHOW PARTY A BOLOGNA E LA SFERA DI LAS VEGAS!

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