Sono passati trent’anni dall’uscita di “Load” dei Metallica, album che ha segnato un cambio radicale nello stile della band. Considerato divisivo, ha modificato in modo permanente le sonorità del gruppo statunitense. La pubblicazione è avvenuta tre decenni fa, portando una svolta nel loro percorso musicale.

Esattamente tre decenni fa usciva “Load” dei Metallica, album divisivo che ha riscritto definitivamente le sonorità della band statunitense. Sesto album in studio, questo lavoro musicale ha fatto da spartiacque tra passato e futuro, riscrivendo definitivamente la storia della loro musica. Con il passaggio da note più thrash metal a blues, country, hard rock e rock alternativo, hanno indubbiamente creato un clima particolare tra il loro pubblico, che inevitabilmente si è diviso. Se da un lato i fedelissimi hanno comunque apprezzato questo cambio di rotta, dall’altro una fetta considerevole di fan ha ritenuto che, in qualche modo, il cambio musicale sia stato troppo e repentino, non rispecchiando più la loro vera natura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Load” dei Metallica compie trent’anni: l’album che ha rivoluzionato per sempre la storia della band americana

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