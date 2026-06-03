Mestre Bookfest | da Iacchetti Carlotto a Concita De Gregorio il programma dal 3 al 14 giugno

Dal 3 giugno è iniziato il Mestre Bookfest, festival letterario giunto alla quarta edizione e in programma fino al 14 giugno. La manifestazione si svolge a Mestre e vede la partecipazione di autori come Iacchetti, Carlotto e Concita De Gregorio. L’evento è promosso dal Comune di Venezia e da Confcommercio Mestre, con il supporto della Camera di Commercio di Venezia Rovigo.

Dal 3 è tornato il Mestre Bookfest, festival letterario alla quarta edizione, che durerà fino al 14 giugno; promosso dal Comune di Venezia e da Confcommercio Mestre con il contributo della Camera di Commercio di Venezia Rovigo. Dopo le 15.000 presenze del 2025 e oltre 7 milioni di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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