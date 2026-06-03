Mestre Bookfest 2026 | da Iacchetti Carlotto a Concita De Gregorio il programma dal 3 al 14 giugno
Dal 3 al 14 giugno si svolge a Mestre la quarta edizione del Mestre Bookfest, festival letterario organizzato dal Comune di Venezia e da Confcommercio Mestre, con il contributo della Camera di Commercio di Venezia Rovigo. La manifestazione prevede incontri con autori come Iacchetti, Carlotto e Concita De Gregorio. La rassegna si svolge in diverse location della città e include eventi dedicati a vari generi letterari.
Dal 3 è tornato il Mestre Bookfest, festival letterario alla quarta edizione, che durerà fino al 14 giugno; promosso dal Comune di Venezia e da Confcommercio Mestre con il contributo della Camera di Commercio di Venezia Rovigo. Dopo le 15.000 presenze del 2025 e oltre 7 milioni di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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VIS-À-VIS CON MESTRE Lunedì 25 maggio 2026 – ore 11 In vista della quarta edizione di Mestre BookFest, in programma dal 3 al 14 giugno tra Piazza Ferretto, Chiostro M9, Biblioteca VEZ, Emeroteca dell’Arte e altri luoghi simbolo della città, ospite dell facebook
La letteratura torna ad animare il cuore di MestreAl via il 3 giugno la quarta edizione del Mestre Bookfest. Incontri con l'autore diffusi tra Piazza Ferretto, chiostro di M9 e Vez ... veneziatoday.it