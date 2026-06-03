Mestre Bookfest 2026 | da Iacchetti Carlotto a Concita De Gregorio il programma dal 3 al 14 giugno

Notizia in breve

Dal 3 al 14 giugno si svolge a Mestre la quarta edizione del Mestre Bookfest, festival letterario organizzato dal Comune di Venezia e da Confcommercio Mestre, con il contributo della Camera di Commercio di Venezia Rovigo. La manifestazione prevede incontri con autori come Iacchetti, Carlotto e Concita De Gregorio. La rassegna si svolge in diverse location della città e include eventi dedicati a vari generi letterari.