Mestre Bookfest 2026 | da Iacchetti Carlotto a Concita De Gregorio il programma dal 3 al 14 giugno

Da veneziatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 3 al 14 giugno si svolge a Mestre la quarta edizione del Mestre Bookfest, festival letterario organizzato dal Comune di Venezia e da Confcommercio Mestre, con il contributo della Camera di Commercio di Venezia Rovigo. La manifestazione prevede incontri con autori come Iacchetti, Carlotto e Concita De Gregorio. La rassegna si svolge in diverse location della città e include eventi dedicati a vari generi letterari.

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Dal 3  è tornato il Mestre Bookfest, festival letterario alla quarta edizione, che durerà fino al 14 giugno; promosso dal Comune di Venezia e da Confcommercio Mestre con il contributo della Camera di Commercio di Venezia Rovigo. Dopo le 15.000 presenze del 2025 e oltre 7 milioni di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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