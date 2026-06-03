A Messina, si è svolta una cerimonia di alzabandiera per gli 80 anni della Repubblica. Durante l’evento, alcuni cittadini messinesi riceveranno onorificenze al merito. Le celebrazioni si sono svolte tra Piazza Unione Europea e il Teatro, con collegamenti tra le due location. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità e cittadini, con la consegna delle onorificenze e momenti di commemorazione.

Chi sono i cittadini messinesi che riceveranno le onorificenze al merito?. Come si collegheranno le celebrazioni tra Piazza Unione Europea e il Teatro?. Quali eventi musicali animeranno le piazze di Messina durante la serata?. Perché la presenza della rettrice universitaria è considerata un pilastro istituzionale?.? In Breve Partecipazione di sindaco Basile, questore La Rosa e rettrice Spatari a Piazza Unione Europea.. Deposizione corona d'alloro al Monumento ai Caduti per ricordare il referendum del 1946.. Consegna onorificenze al Merito della Repubblica ai cittadini della provincia di Messina.. Esibizioni musicali dell'Orchestra Corelli e della Banda della Brigata Meccanizzata Aosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, l’alzabandiera celebra gli 80 anni della Repubblica

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Messina alle urne, la lunga diretta elettorale di RTP

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