Festa della Repubblica 2026 Roma celebra gli 80 anni della Repubblica | parata Frecce Tricolori e musei gratis

Da romadailynews.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per l’80° anniversario della Repubblica, Roma ha ospitato una parata tra il Quirinale e i Fori Imperiali, con le Frecce Tricolori che hanno sorvolato il cielo. Durante i due giorni di festeggiamenti, sono stati aperti gratuitamente musei e siti storici della città. Sono state organizzate cerimonie ufficiali, spettacoli e iniziative culturali lungo tutto il percorso. La celebrazione ha coinvolto cittadini e visitatori, con eventi distribuiti tra le principali piazze e monumenti della capitale.

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Dal Quirinale ai Fori Imperiali, due giorni di eventi per celebrare l’80° anniversario della Repubblica Italiana tra cerimonie istituzionali, spettacoli e cultura. La Capitale si prepara a celebrare l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana con due giornate ricche di appuntamenti istituzionali, culturali e celebrativi. Le iniziative prenderanno il via lunedì 1 giugno per culminare martedì 2 giugno con la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali, il sorvolo delle Frecce Tricolori e l’apertura gratuita dei musei statali. Un anniversario particolarmente significativo che ricorda il referendum del 2 giugno 1946, quando gli italiani scelsero la Repubblica e le donne votarono per la prima volta in una consultazione politica nazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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