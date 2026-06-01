Festa della Repubblica 2026 Roma celebra gli 80 anni della Repubblica | parata Frecce Tricolori e musei gratis

Notizia in breve

Per l’80° anniversario della Repubblica, Roma ha ospitato una parata tra il Quirinale e i Fori Imperiali, con le Frecce Tricolori che hanno sorvolato il cielo. Durante i due giorni di festeggiamenti, sono stati aperti gratuitamente musei e siti storici della città. Sono state organizzate cerimonie ufficiali, spettacoli e iniziative culturali lungo tutto il percorso. La celebrazione ha coinvolto cittadini e visitatori, con eventi distribuiti tra le principali piazze e monumenti della capitale.