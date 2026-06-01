Avellino cerimonia dell' alzabandiera in Piazza Matteotti in occasione degli 80 anni della Repubblica
Il 2 giugno si celebra l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. A Avellino, presso il monumento ai caduti di Piazza Matteotti, si terrà una cerimonia che comprenderà l’alzabandiera, gli onori ai caduti e la deposizione di una corona. L’evento si svolgerà in mattinata e coinvolgerà rappresentanti istituzionali e cittadini. La commemorazione mira a ricordare la nascita della Repubblica e i valori fondamentali della Costituzione.
Il prossimo 2 giugno ricorre l’80 anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Per l’occasione presso il monumento ai caduti di Piazza Matteotti in Avellino, si svolgerà la solenne cerimonia dell’alzabandiera, gli onori ai caduti e la deposizione della corona. La presenza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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