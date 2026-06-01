Avellino cerimonia dell' alzabandiera in Piazza Matteotti in occasione degli 80 anni della Repubblica

Notizia in breve

Il 2 giugno si celebra l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. A Avellino, presso il monumento ai caduti di Piazza Matteotti, si terrà una cerimonia che comprenderà l’alzabandiera, gli onori ai caduti e la deposizione di una corona. L’evento si svolgerà in mattinata e coinvolgerà rappresentanti istituzionali e cittadini. La commemorazione mira a ricordare la nascita della Repubblica e i valori fondamentali della Costituzione.