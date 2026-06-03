messina il 3 giugno torna il rito della madonna della lettera

Il 3 giugno si svolgerà a Messina il rito della Madonna della Lettera. Durante l’evento, si ricorderà il ritorno della statua della Madonna al porto, dove è presente una scritta che ne indica l’origine. Sono attesi i partecipanti alla cerimonia, che si svolgerà nel rispetto delle tradizioni locali. La giornata prevede anche momenti di preghiera e celebrazioni religiose. Non sono previsti interventi di figure pubbliche o amministrative.

Chi erano i quattro delegati inviati a Gerusalemme nel 42 d.C.?. Cosa dice esattamente la scritta sulla statua al porto di Messina?. Perché la lettera originale della Vergine era scritta in arabo?. Come ha trasformato il monaco Gregorio Arena questa antica devozione?.? In Breve Origini risalgono al 42 d.C. con la delegazione di Origgiano, Benifacite, Brizio e Mulè.. Il monaco Gregorio Arena tradusse nel XVIII secolo la lettera originale dall'arabo.. La statua al porto riporta la benedizione della Vergine per tutta la città.. Il rito del 3 giugno 2025 consolida l'identità culturale e sociale messinese.. Messina si prepara alla festa della Madonna della Lettera il 3 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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