Venticano rinnova il rito della memoria e della comunità | torna la Festività della Santa Croce

A Venticano torna la Festività della Santa Croce, un evento che rinnova il rito della memoria e della comunità. La celebrazione coinvolge le persone del paese, che partecipano a tradizioni radicate nel tempo. La giornata prevede processioni, momenti di preghiera e incontri tra i cittadini. Questa ricorrenza, che si ripete annualmente, rappresenta un momento di unione e di trasmissione delle usanze locali.

VENTICANO – Le tradizioni rappresentano un patrimonio immateriale che non si limita alla mera celebrazione, ma si tramanda come narrazione viva, capace di attraversare il tempo e consolidare il senso di appartenenza di un’intera comunità.È in questo contesto che Venticano si appresta a vivere, il.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Si rinnova il tradizionale e suggestivo rito delle processioni della Settimana Santa a Castiglion FiorentinoArezzo, 31 marzo 2026 – Si rinnova il tradizionale quanto suggestivo rito delle processioni notturne della Settimana Santa a Castiglion Fiorentino. Santa Maria della Croce: il miracolo delle impronte della MadonnaSanta Maria della Croce apparve a una giovanissima veggente nel XV secolo, alla quale lasciò un segno sbalorditivo.