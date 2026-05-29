Festa della Repubblica e Madonna della Lettera | orari apertura Museo regionale Accascina
In occasione della Festa della Repubblica e della festa patronale di Messina, il Museo regionale Accascina adotterà un calendario di apertura specifico. Durante queste giornate, gli orari di accesso saranno comunicati ufficialmente. Il museo rimarrà aperto secondo le modalità stabilite per le festività, senza variazioni rispetto ai giorni ordinari. Non sono previsti chiusure straordinarie o aperture eccezionali in altre date.
Per la Festa della Repubblica e la festa patronale di Messina il Museo regionale seguirà il seguente calendario di aperture.Martedì 2 giugno apertura dalle ore 09:00 alle 13:30 (ultimo ingresso alle 12:30) ingresso gratuito;La mostra permanente “1908 CittàMuseocittà” sarà visitabile dalle ore. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie e thread social correlati
Festa della Liberazione al Museo regionale Accascina: ingresso gratuito e orari aperturaIl Museo regionale Accascina di Messina sarà aperto sabato 25 aprile con ingresso gratuito, in occasione della Festa della Liberazione.
Pasqua e Pasquetta al Museo regionale Accascina: gli orari di aperturaDurante le festività di Pasqua e Pasquetta, il Museo regionale Accascina sarà aperto con orari specifici, offrendo ai visitatori l’opportunità di...
Temi più discussi: Festa della Repubblica, Genova celebra il 2 giugno: ‘I volti della repubblica – 80 anni dal referendum’; Festa della Repubblica 2026: una serie di iniziative per celebrare 80 anni di vita democratica e repubblicana; 2 giugno Festa della Repubblica Italiana: storia e significato; 2 Giugno. Milano celebra l'80° Anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana.
#avvisiFSCIRE Le biblioteche G. Dossetti (via S. Vitale 114 BO) e G. La Pira (via degli Schioppettieri 25 PA) rimarranno chiuse nei giorni 1 e 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica. Per leggere i nostri orari e regolamenti d'accesso: fscire.it/chi x.com
INGRESSO GRATUITO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA #2GIUGNO MARTEDI 2 GIUGNO 2026 il Parco archeologico del Colosseo sarà aperto gratuitamente al pubblico in occasione della FESTA DELLA REPUBBLICA con apertura dalle ore 14.15 facebook
Festa della Repubblica in Tropea reddit
Festa della Repubblica, cambia il palinsesto Rai: dove vedere la parata del 2 giugno in tvFesta della Repubblica, cambia il palinsesto Rai: dove vedere la parata del 2 giugno in tv e tutti gli altri programmi per la festività ... dilei.it
Festa della Repubblica: il popolo della pace in piazza in tutta Italia. Si parte oggi con la fiaccolata di Verona, con il sindaco Tommasi e il vescovo PompiliDi fronte alla corsa al riarmo che sta travolgendo l’Europa, la società civile italiana si mobilita per gli 80 anni della Repubblica Italiana con una grande mobilitazione che si terrà in tutta Ita ... agensir.it