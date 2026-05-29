Festa della Repubblica e Madonna della Lettera | orari apertura Museo regionale Accascina

Notizia in breve

In occasione della Festa della Repubblica e della festa patronale di Messina, il Museo regionale Accascina adotterà un calendario di apertura specifico. Durante queste giornate, gli orari di accesso saranno comunicati ufficialmente. Il museo rimarrà aperto secondo le modalità stabilite per le festività, senza variazioni rispetto ai giorni ordinari. Non sono previsti chiusure straordinarie o aperture eccezionali in altre date.