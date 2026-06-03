Sabato 6 giugno si svolge il concerto di Nada, primo evento del calendario organizzato dall’Enoteca Italiana al Bastione San Filippo della Fortezza Medicea. La manifestazione prevede vari appuntamenti musicali e culturali. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si propone di offrire un programma di intrattenimento e promozione culturale. La data segna l’inizio di una serie di eventi programmati negli spazi dell’enoteca.

Con il concerto di Nada di sabato 6 giugno, prende il via il calendario di appuntamenti organizzati dall’ Enoteca Italiana al bastione San Filippo della Fortezza Medicea. Si chiama " Messaggi in bottiglia " e si proseguirà per altri due sabati: il 13 il "Live Poetry" di Lorenzo Maragoni e il 20 con Magalì Sare e Manel Fortia. Diciamo che l’Enoteca Italiana, vista la storia alle spalle e la particolarità della sede, gioca la carta della raffinatezza anche nelle scelte artistiche. Un bel biglietto da visita anche per tutti coloro che non frequenteranno questi storici saloni per la sola attrattiva delle degustazioni di vini. Un particolare contributo al calendario di eventi che la città offre: Nada Malanima è una delle poche interpreti italiane che ha attraversato indenne epoche, mode e tendenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Messaggi in bottiglia’. Nada apre all’Enoteca

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