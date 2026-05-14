Apre nuovo supermercato | con la spesa una bottiglia di bollicine in omaggio

Oggi a Castel Mella è stato inaugurato un nuovo supermercato situato in via Oriana Fallaci 48, negli spazi precedentemente occupati dal Family Market. Il negozio, gestito dalla catena Italmark, apre le sue porte ai clienti con una promozione: con la spesa viene offerta in omaggio una bottiglia di bollicine. L’apertura è avvenuta giovedì 14 maggio, segnando il cambio di gestione e di layout del punto vendita.

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C'è un nuovo punto vendita per fare la spesa a Castel Mella. Oggi, giovedì 14 maggio, ha aperto ufficialmente il nuovo Italmark di via Oriana Fallaci 48, negli spazi che fino a poco tempo fa ospitavano il Family Market: stessa posizione, ma tutto il resto è cambiato.I locali sono stati infatti.🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Apre nuovo supermercato: 10% di sconto su tutta la spesa per una settimana Temi più discussi: Iper Tosano apre un nuovo supermercato nel Milanese e assume personale; Apre nuovo supermercato: 10% di sconto su tutta la spesa per due settimane; Nuovo supermercato a La Maddalena, apre il Tuday Conad; Addio a Basko, arriva Ekom: a Santena apre il nuovo discount nel centro commerciale Clessidra. Trump ormai fa geopolitica come certi automobilisti al parcheggio del supermercato: mette la freccia, accelera, strombazzata, faccia feroce dal finestrino… e poi fa retromarcia perché ha visto arrivare uno più grosso. Due giorni. È durata due giorni la grande op x.com Apre nuovo supermercato: con la spesa una bottiglia di bollicine in omaggioPrende il posto del vecchio Family Market con locali completamente rinnovati. Per festeggiare l'apertura, fino al 19 maggio una bottiglia di Prosecco Superiore DOCG in regalo con una spesa minima di 5 ... bresciatoday.it Lidl apre un nuovo supermercato ad Arezzo: assunzioni e Recruiting Day il 26 giugnoLidl cerca personale per il nuovo supermercato di Arezzo. Posti per Assistant Store Manager, Addetti Vendita e Operatori di Filiale. worky.biz