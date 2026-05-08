Jimenez fuori rosa del Bournemouth | presunti messaggi con una 15enne il club apre un’indagine La ricostruzione

Il calciatore del Bournemouth è stato messo fuori rosa in seguito alla diffusione di presunti messaggi con una minorenne di 15 anni. Il club ha avviato un’indagine per fare chiarezza sulla vicenda, che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media. La situazione riguarda un episodio che si inserisce nel contesto di un grave caso che ha scosso il campionato di Premier League, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle comunicazioni o sulle persone coinvolte.

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