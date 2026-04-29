Il quasi omonimo di 28 anni | Non sono io

Un giovane praticante di 28 anni ha dichiarato sui social di essere estraneo ai fatti e di non essere coinvolto. La sua affermazione arriva in seguito a un episodio di cui si discute pubblicamente, anche attraverso commenti online. A oggi, non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura delle accuse o sui fatti contestati, e l'indagato ha ribadito la propria estraneità. La vicenda continua a essere oggetto di attenzione nelle cronache locali.

“Non sono io, e sono totalmente estraneo ai fatti”. Così, sui social, Eitan Bondì, praticante legale, romano, omonimo del giovane fermato per gli spari ad aria compressa del 25 aprile, fa chiarezza per escludere equivoci legati appunto alla coincidenza della “quasi omonimia”: li distinguerebbe una “h” nel nome e l’accento che non viene riportato nel cognome del 21enne fermato con gravi accuse per gli spari del 25 aprile. “Ho ricevuto negli ultimi minuti diversi messaggi in merito alla notizia riguardante gli eventi di Parco Schuster avvenuti 25 aprile – scrive il praticante legale di 28 anni Bondì - Ci tengo a chiarire subito che non sono io e sono totalmente estraneo ai fatti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il quasi omonimo di 28 anni: "Non sono io" IL TIPO DI INTIMITÀ CHE FA VENIRE A UN UOMO LA VOGLIA DI NON ANDARNE MAI PIÙ Notizie correlate L’omonimo, io, Gnicche e il leccio monumentaleStoria vera o immaginaria di quel che accadde circa 150 anni fa, in quel di Sargiano. “Non fatevi la doccia con le lenti a contatto, io sono diventata quasi cieca a 20 anni per colpa di un parassita nell’acqua”: la storia di Grace JamisonUn gesto all’apparenza banale, ripetuto meccanicamente ogni giorno da milioni di persone, si è trasformato in una condanna. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: 50 anni di Ramones; Rewe Group supera per la prima volta 100 miliardi. Penny ne vale quasi 70; Rilasciati il trailer e il poster di Quasi Grazia di Peter Marcias con Laura Morante (News); Fight Club di David Fincher: anatomia di una falsa liberazione (analisi del film). Da Justin, a Justin, per Justin. Justin Timberlake ha reagito molto positivamente alla cover di Cry Me a River eseguita dal suo collega e quasi omonimo Justin Bieber durante il suo set come headliner del secondo weekend del Coachella, lo scorso sabato. Su I - facebook.com facebook