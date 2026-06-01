Eseguito un arresto per tentato omicidio a Rimini per un episodio avvenuto nelle prime ore del 29 maggio. Un giovane ucraino è stato fermato dopo una violenta lite tra due stranieri in un hotel abbandonato nella zona Miramare. La vittima, trovata in condizioni critiche, è stata trasportata d’urgenza in ospedale. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato intorno alle 2.00 quando una donna ha contattato la Sala Operativa segnalando una lite particolarmente violenta tra due persone di nazionalità straniera. La chiamata, caratterizzata da toni concitati, lasciava intendere la gravità della situazione, tanto che la testimone ha dichiarato di non sapere se una delle persone coinvolte fosse ancora in vita. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Uomo colpito con un tubo di ferro a Rimini, l'aggressore: "Sono stato io, fate presto, l’ho ammazzato”

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