Merende sane a scuola premiata la classe 4D | si chiude il progetto Scuola con Gusto del Caar
La classe 4D della scuola primaria “M. Pascucci” di Santarcangelo ha vinto il progetto “Scuola con Gusto” promosso dal Caar. La conclusione si è celebrata con una festa in classe. Il progetto mira a promuovere tra i bambini il consumo di frutta e verdura e la cultura della sana alimentazione. La classe premiata ha partecipato a attività e laboratori dedicati, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani su scelte alimentari consapevoli.
Si è concluso con una festa alla scuola primaria “M. Pascucci” di Santarcangelo il progetto “Scuola con Gusto” promosso dal Caar - Centro Agro Alimentare Riminese per diffondere tra i più giovani la cultura della sana alimentazione e il consumo consapevole di frutta e verdura. Nel corso della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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Merenda per la scuola
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