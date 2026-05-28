Scuola casertana premiata dal Fai | progetto ' conquista' Milano tra 600 elaborati da tutta Italia

Notizia in breve

Una scuola di Caserta si è classificata tra i vincitori del premio FAI con il progetto “Conquista”, selezionato tra 600 elaborati provenienti da tutta Italia. Il progetto, sviluppato dagli studenti, mira a trasformare uno spazio urbano in un luogo di incontro, gioco e partecipazione. La proposta è stata premiata per aver coinvolto attivamente i giovani e aver proposto un intervento di riqualificazione urbana. La scuola rappresenterà l’Italia a Milano con il progetto vincente.