Scuola casertana premiata dal Fai | progetto ' conquista' Milano tra 600 elaborati da tutta Italia
Una scuola di Caserta si è classificata tra i vincitori del premio FAI con il progetto “Conquista”, selezionato tra 600 elaborati provenienti da tutta Italia. Il progetto, sviluppato dagli studenti, mira a trasformare uno spazio urbano in un luogo di incontro, gioco e partecipazione. La proposta è stata premiata per aver coinvolto attivamente i giovani e aver proposto un intervento di riqualificazione urbana. La scuola rappresenterà l’Italia a Milano con il progetto vincente.
Un progetto nato tra i banchi di scuola per trasformare uno spazio urbano in un luogo di incontro, gioco e partecipazione. È il lavoro della classe 3E dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Marcianise che ha conquistato il primo posto in Campania al concorso nazionale del FAI “Decoro Urbano. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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