Mercedes fuori strada | Pozzolo al volante con doppio limite alcolemico

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'auto Mercedes è uscita di strada in una zona di campagna, con il conducente al volante. Durante i rilievi, è stato accertato che aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, anche doppi. L’incidente non ha causato feriti alle persone, ma ha provocato danni alla vettura. L’etilometro ha rilevato un valore di alcol nel sangue superiore ai limiti di legge.

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Come ha fatto Pozzolo a uscire di strada senza riportare ferite?. Qual è l'esatto valore rilevato dall'etilometro dopo l'impatto?. Cosa rischia il conducente per il doppio limite alcolemico superato?. Quali sono le conseguenze legali derivanti dal verbale tecnico?.? In Breve Soccorso coordinato tra vigili del fuoco e personale del 118 sulla superstrada Biella-Vigliano.. Pozzolo esce di strada autonomamente senza riportare ferite di rilievo.. Test etilometro rileva tasso alcolemico doppio rispetto al limite legale consentito.. Verifiche legali in corso sulla responsabilità diretta del conducente dopo l'incidente.. Sinistro sulla superstrada Biella-Vigliano: Mercedes fuori strada con Pozzolo al volante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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