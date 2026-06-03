Mercedes fuori strada | Pozzolo al volante con doppio limite alcolemico

Notizia in breve

Un'auto Mercedes è uscita di strada in una zona di campagna, con il conducente al volante. Durante i rilievi, è stato accertato che aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, anche doppi. L’incidente non ha causato feriti alle persone, ma ha provocato danni alla vettura. L’etilometro ha rilevato un valore di alcol nel sangue superiore ai limiti di legge.