Mercedes Classe C 220 d SW | la wagon per antonomasia ha ancora un cuore a gasolio

La Mercedes Classe C 220 d SW, wagon molto nota, mantiene il motore a gasolio. La vettura, riconoscibile per il suo stile e dimensioni, si distingue per il motore diesel ancora presente sotto il cofano. La versione station wagon è stata esposta con dettagli sulle caratteristiche tecniche e il design. Nessun cambiamento radicale è stato annunciato, e la presenza del motore a gasolio resta invariata.

Esistono automobili che non hanno bisogno di presentazioni. La Mercedes Classe C è una di queste: cinque generazioni, decenni di primato nel segmento delle berline medie premium e una clientela fidelizzata che si aspetta, ogni volta, di ritrovare la stessa equazione di eleganza, tecnologia e raffinatezza. L'attuale quinta generazione, lanciata nel 2021, ha alzato ulteriormente l'asticella portando in un segmento di volume una tecnologia e una cura degli interni che fino a ieri erano appannaggio esclusivo della Classe S. La versione Station Wagon è la naturale evoluzione di questa proposta per chi non vuole rinunciare a praticità e spazio di carico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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