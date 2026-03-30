Ancora fiamme nella notte | incendio distrugge station wagon

Nella notte si è sviluppato un incendio che ha completamente distrutto una station wagon nel territorio di San Michele Salentino. L’episodio si aggiunge a una serie di incendi che si sono verificati nelle ultime settimane nella zona del Brindisino. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

Intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato il rogo. Da comprendere la sua natura SAN MICHELE SALENTINO - Una station wagon è andata distrutta nell'ennesimo rogo notturno del Brindisino. È accaduto nella notte appena trascorsa, quella tra domenica 29 e lunedì 30 marzo 2026, a San Michele Salentino. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana è intervenuta in via Vittorio Emanuele. Le fiamme avevano avvolto una Ford Focus parcheggiata in strada. I pompieri hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area. La vettura, intanto, è andata distrutta. Da comprendere ora la natura del rogo, se dolosa o meno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Ancora fiamme nella notte: incendio distrugge station wagon Articoli correlati Leggi anche: Divampa un misterioso incendio nel cuore della notte: distrutta un’Audi A4 station wagon Incendio distrugge un palazzo nella Bergamasca: salvate dalle fiamme 8 persone, rimaste intossicateI vigili del fuoco hanno salvato 8 persone dall'incendio che ha distrutto un palazzo da tre piani a Grumello del Monte (Bergamo). Una raccolta di contenuti su Ancora fiamme nella notte incendio... Temi più discussi: Ancora fiamme nella notte: incendio distrugge station wagon; Ancora fiamme a Brindisi: a fuoco tre auto nella notte; Ancora un’auto in fiamme nella notte, non si esclude la pista dolosa, indagano i carabinieri; Si incendia la canna fumaria nella notte: Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme. Ancora un’auto in fiamme nella notte, non si esclude la pista dolosa, indagano i carabinieriGalatone (Lecce) – Ancora un’auto in fiamme, nel cuore della notte, nel Salento. E non si esclude la pista dolosa, tant’è che indagano i carabinieri. corrieresalentino.it Alghero, auto in fiamme nella notte. Pais: «Ennesimo attentato incendiario»Notte di paura nel quartiere della Pietraia. Due giovani hanno tentato di incendiare una Renault Twingo parcheggiata in via Napoli, all’angolo con via Amalfi, utilizzando liquido infiammabile e ... unionesarda.it FIAMME E FUMO NEL CONDOMINIO DEL SINDACO Intossicati alcuni residenti. #padova #incendio #vigilidelfuoco #sindaco - facebook.com facebook Sauna in fiamme nell'hotel Alpenrose di Passo Rolle x.com