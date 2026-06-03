Mercato Saraceno si anima di musica mostre e occasioni di confronto | parte la nuova edizione del Ri Evolution Fest

A Mercato Saraceno torna il Ri Evolution Fest, evento che si svolgerà venerdì 5 e sabato 6 giugno. La manifestazione prevede musica, mostre, incontri e spettacoli, trasformando gli spazi pubblici in un punto di aggregazione. L’edizione 2024 si focalizza su arte, confronto e partecipazione, offrendo diverse occasioni di riflessione e socializzazione per la comunità locale. La rassegna si svolge in diverse location della città, coinvolgendo artisti e pubblico.

Venerdì 5 e sabato 6 giugno, a Mercato Saraceno torna “Ri Evolution Fest”, la giorni di incontri, arte, spettacoli e musica che ogni anno trasforma gli spazi pubblici in un luogo di riflessione, partecipazione e comunità. L’edizione 2026, dal titolo “Confini, Disuguaglianze, Comunità”, propone. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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