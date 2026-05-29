Napoli con Allegri arriva Gila e non solo | pronto Rabiot

Il Napoli si avvicina a un progetto che include l’arrivo di Gila e Rabiot, con l’obiettivo di rafforzare la squadra. La trattativa per il centrocampista francese è in corso e dovrebbe essere definita a breve. Sono previsti anche altri inserimenti nel roster per aumentare l’esperienza e la personalità della rosa. La società sta lavorando per completare le operazioni di mercato prima dell’inizio della nuova stagione.

Attorno al nuovo corso iniziano già a circolare i primi nomi per il mercato estivo. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è Mario Gila, difensore della Lazio che piace per qualità fisiche, velocità e capacità di impostare l’azione dal basso. Il centrale spagnolo viene considerato un elemento ideale per rinforzare il reparto arretrato e dare maggiore solidità alla squadra. Un altro nome che continua a far discutere è quello di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese garantirebbe esperienza internazionale, forza atletica e qualità tecnica in mezzo al campo. Un eventuale arrivo del giocatore rappresenterebbe un colpo importante, soprattutto per leadership e mentalità vincente. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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