Mercato Napoli Allegri fissa la priorità | il suo preferito gioca in Serie A

L’allenatore del Napoli ha indicato il suo preferito per il ruolo di vice Di Lorenzo. Si tratta di un calciatore della Fiorentina, considerato il candidato principale tra tre nomi sulla lista del club azzurro. La società sta monitorando la situazione e valuta le prossime mosse di mercato per portarlo in squadra. La priorità è trovare un sostituto affidabile per la fascia destra.

Allegri e il Napoli hanno fissato il vice Di Lorenzo come priorità del calciomercato del Napoli. Il club azzurro ha tre nomi nella sua lista per il ruolo, ma il giocatore che piace di più all’allenatore è Dodò della Fiorentina. Vice Di Lorenzo come priorità: Allegri vuole Dodò!. Gianluca Di Marzio, intervenuto nel corso di “Calciomercato L’Originale” su Sky Sport, ha riportato le mosse di mercato del Napoli targato Max Allegri. Secondo l’esperto di mercato, il club azzurro avrebbe come priorità l’acquisto di un vice Di Lorenzo, con tre nomi in lizza: “La priorità del Napoli oggi è soprattutto il vice Di Lorenzo. Va avanti la trattativa per Valincic, ad Allegri piace molto Dodò, che conosce già la Serie A. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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