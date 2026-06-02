A maggio sono state vendute 48.494 moto in Italia, con gli scooter che rappresentano ancora la maggior parte delle vendite. Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, le vendite sono aumentate dell’8,4%. La crescita del settore si mantiene in territorio positivo, sostenuta dalla domanda di veicoli a due ruote.

Il mercato italiano delle due ruote prosegue la sua fase di crescita, come testimoniato dal confortante +8,45% fatto segnare in termini di vendite nel mese di maggio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In particolare, secondo i dati diffusi da Confindustria Ancma (l'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori), negli ultimi trentuno giorni le immatricolazioni hanno raggiunto quota 48.494 veicoli contro le 44.704 di maggio 2025, quando si registrò invece una flessione generale del 2% rispetto al 2024. E ancora una volta sono stati gli scooter a giocare un ruolo cruciale nel computo totale. In un... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercato moto, gli scooter trainano (ancora) la crescita: a maggio +8,4%

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