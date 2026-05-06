Mercato moto | +15% in aprile spinta decisiva degli scooter

Nel mese di aprile, il mercato italiano delle due ruote motorizzate ha registrato un aumento del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita è stata guidata principalmente dagli scooter, che hanno contribuito in modo significativo alla ripresa. Per il quarto mese consecutivo, le immatricolazioni di moto e scooter hanno mantenuto un trend positivo, raggiungendo complessivamente 44.000 unità vendute.

Nel mese di aprile 2026 il mercato italiano delle due ruote è tornato a spingere sull’acceleratore, confermando così il trend positivo di inizio anno pur al netto delle considerazioni sui “rimbalzi tecnici” dovuti alla fine dell’omologazione Euro 5. Nonostante le difficoltà poste anche da un contesto internazionale tutt’altro che semplice, il settore ha infatti fornito numeri e segnali incoraggianti, registrando una crescita complessiva vicina al 15%. Più precisamente, i 44.359 veicoli venduti lo scorso mese hanno determinato un incremento del 14,82% nel confronto con il 2025, quando si registrò però un calo di 5 punti percentuali rispetto al 2024.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mercato moto: +15% in aprile, spinta decisiva degli scooter Notizie correlate Mercato moto: crescita del 22,3% a marzo grazie agli scooterIl primo trimestre del 2026 si è rivelato piuttosto positivo per il mercato italiano delle due ruote a motore, un risultato dovuto in gran parte al... Ecobonus moto e scooter: al via le prenotazioni degli incentiviABBONATI A DAYITALIANEWS Incentivi per veicoli elettrici e ibridi Partono oggi le prenotazioni per l’ecobonus destinato all’acquisto di ciclomotori e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Mercato moto: +15% in aprile, spinta decisiva degli scooter; Moto e scooter: ad aprile il mercato cresce quasi del 15% | Dueruote; Mercato moto: + 14,8% ad aprile, ecco le preferite dagli italiani; Mercato piloti 2027: quale situazione per Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio?. Moto e scooter: ad aprile il mercato cresce quasi del 15%A inizio 2026 le due ruote a motore vivono un momento positivo rispetto al primo quadrimestre 2025. Con gli scooter che rappresentano il 58% ... dueruote.it Mercato moto 2025: finisce l’effetto fuori tutto. L'Italia resiste, ma i prezzi delle polizze volanoA influenzare positivamente il mercato l’anno scorso era una modifica anti inquinamento della normativa europea, che ha reso non più vendibili le bike di Categoria Euro 5 ... unionesarda.it Amato Moto Honda. . I numeri non mentono mai: Honda consolida la sua posizione al vertice del mercato italiano. Essere il brand leader nel 2026 significa offrire non solo mezzi straordinari, ma una garanzia di valore che dura nel tempo. Quasi una moto s - facebook.com facebook