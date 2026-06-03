Tijjani Reijnders ha lasciato il Milan per 55 milioni e ora gioca con il Manchester City. La sua prima stagione in Inghilterra è stata difficile, con pochi minuti in campo e prestazioni sottotono. La società potrebbe decidere di cederlo nuovamente durante la prossima sessione di mercato estiva, visto il poco impatto avuto finora. In totale, Reijnders ha raccolto pochi numeri significativi con il club inglese.

Il Milan ha finito la sua stagione con un fallimento importante, visto che non è riuscito a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. È interessante scoprire come sono andate le annate di alcuni giocatori che non fanno più parte della rosa dei rossoneri. Tra questi c'è anche Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese è stato venduto la scorsa estate per questioni di bilancio (qui tutti i dettagli). Il Manchester City ha chiuso quasi subito e ha tolto al Diavolo un centrocampista in grado di segnare 19 gol con 9 assist in 104 presenze totali. Il Milan ha incassato una grande cifra (55 milioni di euro a bilancio), ma ha perso un grande calciatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Mercato Milan, una stagione fa la cessione di Reijnders: ecco i suoi numeri al Manchester City

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