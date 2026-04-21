Da febbraio, il centrocampista del Manchester City Tijjani Reijnders si trova a trascorrere molte partite in panchina. La sua situazione nel club inglese ha attirato l’attenzione, considerando le poche occasioni di impiego dall’inizio del 2026. Nei mesi recenti, le sue presenze in campo sono state limitate, e questa dinamica ha sollevato interrogativi sulla sua posizione all’interno della rosa.

Il Milan continua con la sua stagione, ma è interessante scoprire come stanno andando alcuni dei giocatori ceduti in estate dal club rossonero. Tra questi c'è stato anche Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese è stato venduto anche per questioni di bilancio (qui tutti i dettagli). Il Manchester City ha accolto subito l'opportunità di prendere un calciatore che con il Milan ha segnato 19 gol con 9 gol in 104 presenze totali. Nonostante la grande cifra incassata dal Diavolo, molto tifosi hanno criticato la scelte di vendere un calciatore fondamentale come Reijnders. Si ma come sta andando l'ex numero 14 rossonero in questa stagione? Il centrocampista classe 1998 era partito benissimo come uno dei titolari Pep Guardiola, ma il suo minutaggio è andato calando via via nella stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, guarda Reijnders: da febbraio fa solo panchina al Manchester City. Come mai?

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