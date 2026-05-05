Reijnders Juve come è andata la sua stagione con il Manchester City? Cosa ci dicono i numeri dell’olandese

Il centrocampista olandese ha completato la sua prima stagione con il Manchester City, una delle squadre più competitive del campionato. Durante l’annata, ha disputato un totale di partite in tutte le competizioni, partecipando sia come titolare che come subentrato. Ha registrato un certo numero di minuti giocati, con alcune occasioni di impiego in fase offensiva e difensiva. I suoi dati statistici mostrano le prestazioni complessive nel corso della stagione.

di Francesco Spagnolo Reijnders Juve, il centrocampista olandese resta un obiettivo dei bianconeri. Andiamo a vedere nei dettagli come è andata la sua stagione. Il calciomercato non dorme mai e il nome di Tijjani Reijnders è finito prepotentemente nel mirino delle big europee. Sebbene il Manchester City se lo tenga stretto, le voci di un ipotetico trasferimento di alla Juve iniziano a circolare con insistenza negli ambienti vicini alla Continassa. La Vecchia Signora, alla ricerca di qualità e dinamismo in mezzo al campo, vede nel centrocampista olandese il profilo perfetto per il salto di qualità definitivo Analizzando la stagione attuale, i dati confermano la crescita esponenziale del calciatore.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Reijnders Juve, come è andata la sua stagione con il Manchester City? Cosa ci dicono i numeri dell’olandese Notizie correlate Reijnders Juventus, sondaggio col Manchester City per il centrocampista olandese: c’è uno spiraglio per questo affaredi Luca FiorettiReijnders Juventus, la dirigenza valuta il grande colpo dal Manchester City in prestito per rinforzare il centrocampo nella prossima... Reijnders alla Juve, Spalletti prepara la rivoluzione: come cambierebbero i bianconeri con l’olandesedi Francesco SpagnoloReijnders alla Juve, il centrocampista olandese consentirebbe ai bianconeri di cambiare volto e tornare ad un solido 4-3-3. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dall'Inghilterra: Juve su Reijnders. Si può fare se...; Juventus su Tijjani Reijnders, l'ex Milan può tornare in Serie A. Ma c'è un ostacolo; La Juve ci prova per Reijnders. Il nodo è… il portafoglio; Calciomercato Juve: spunta Reijnders! Spalletti chiama Bernardo Silva, Alisson di corsa. TJ - Reijnders-Juve non è impossibile. Ma è un gioco a incastriTijjani Reijnders è un obiettivo possibile? È certamente un'ipotesi affascinante per Luciano Spalletti. Poiché l'idea è quella di avere un profilo differente ... tuttojuve.com Dall'Inghilterra sono sicuri: Tijjani Reijnders piace alla Juventus di SpallettiIndiscrezione clamorosa proveniente dall'Inghilterra. Tijjani Reijnders sarebbe finito nel mirino della Juventus di Luciano Spalletti. derbyderbyderby.it #Reijnders alla #Juve Come cambiano i bianconeri x.com #Reijnders alla #Juve Come cambiano i bianconeri - facebook.com facebook