Mercato Inter accordo trovato | addio Dumfries con destinazione Madrid

Denzel Dumfries lascerà l’Inter per trasferirsi al Real Madrid. Secondo quanto riferito dal giornalista Fabrizio Romano, l’accordo è stato raggiunto e il trasferimento è ormai definito. Non sono stati forniti dettagli sui termini economici dell’operazione. La conclusione della trattativa segna la fine di una fase di negoziazione tra le due società. Dumfries si prepara a lasciare l’Italia e a trasferirsi in Spagna.

Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano è tutto fatto per quanto riguarda il passaggio di Denzel Dumfries dall’ Inter al Real Madrid. I blancos hanno deciso di pagare la clausola di 20 milioni di euro presente nel contratto dell’olandese per assicurarsi le prestazioni dell’esterno destro per la prossima stagione sportiva. L’ok definitivo è stato quello di José Mourinho, che vede nel profilo un utile rinforzo per la sua squadra. Ora l’Inter si muove sul mercato per assicurarsi un sostituto adatto, con ovviamente in cima alla lista il nome di Marco Palestra. Il trasferimento: clausola e accordo. Non è un addio facile quello di Denzel Dumfries: l’esterno olandese era entrato nel cuore dei tifosi neroazzurri a suon di buone prestazioni e grazie alla sua personalità tanto particolare quanto riconoscibile. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Segui gli aggiornamenti su Inter.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato Inter Accordo Confermato! 8 Addii Shock! Rivoluzione OAKTREE

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Addio Inter, Dumfries vola a Madrid: accordo fatto con il Real

Addio all’Inter, c’è la fumata bianca per Dumfries al Real Madrid: accordo totale e clausola pagataDumfries lascia l’Inter e si trasferisce al Real Madrid dopo aver raggiunto un accordo completo.

Temi più discussi: Dumfries ha l'accordo col Real: via con la clausola da 20 milioni. Inter, pronto il rilancio per Palestra; Inter, spunta Mancini per la difesa. Le ultime su Dumfries e la strategia per Palestra; Chivu, arriva la firma con l’Inter: ecco cosa chiede in estate al club; Chivu-Inter, avanti insieme: dopo il doblete arriva il rinnovo fino al 2028.

Konaté si allontana definitivamente dall'Inter! Il Real Madrid ha trovato l'accordo con il difensore francese: nerazzurri costretti a guardare altrove. #Inter #Konate #Calciomercato #RealMadrid #FabrizioRomano #SerieA #Nerazzurri x.com

Inter, accordo trovato per il nuovo portiere: affare vicino alla chiusuraDopo la cessione certa di Dumfries, in casa Inter si pensa al mercato in entrata: accordo trovato, il nuovo portiere è vicino all'arrivo. spaziointer.it

Repubblica: Solet affare in fase concreta: accordo non è lontano: l’Inter pensa che sia…Tutto su Oumar Solet per la difesa: l'Inter ha puntato il difensore dell'Udinese e stringe per portarlo a Milano il prima possibile ... msn.com

[MN] Incontro a Londra con Cardinale, Massimo Calvelli al momento non è interessato al ruolo di prossimo amministratore delegato rossonero. Se Furlani dovesse lasciare il suo incarico – anche lui è sotto esame, come il resto della dirigenza – Calvelli gode reddit