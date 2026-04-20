Nuovo appuntamento con Un Giovedì da Leoni ciclo di degustazioni in cantina con il Consorzio Chianti Colli Fiorentini
Il ciclo di degustazioni “Un Giovedì da Leoni” organizzato dal Consorzio Chianti Colli Fiorentini torna con il suo terzo appuntamento del 2026. L’iniziativa si svolge nelle cantine della zona, permettendo ai partecipanti di scoprire i processi di produzione di alcuni dei vini più rinomati del territorio. Durante gli eventi, vengono offerte degustazioni di vini locali in ambienti dedicati alla promozione delle tradizioni enologiche della campagna fiorentina.
Terzo appuntamento di questo 2026 per l’iniziativa “Un Giovedì da Leoni”, promossa dal Consorzio Chianti Colli Fiorentini con rilanciare l’unicità e il fascino della campagna fiorentina e visitare le aziende dove si producono alcuni dei vini più prestigiosi del nostro territorio.L'evento si.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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