Domenica 7 giugno, a Casalecchio di Reno, si terrà per la prima volta lo show organizzato dal Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®. La manifestazione, molto richiesta, coinvolgerà venditori ambulanti provenienti da diverse zone e si svolgerà in un’area aperta della città. L’evento prevede l’esposizione e la vendita di prodotti alimentari e non, con la presenza di bancarelle e stand.

Per la prima volta, a grande richiesta, arriva a CASALECCHIO DI RENO lo show de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le storiche bancarelle del mercato di qualità più famoso e amato d’Italia! Un evento esclusivo, da non confondere con le tante velleitarie imitazioni che lo possono aver preceduto in zona con sigle similari, che porta con sé l’energia e lo stile inconfondibile del vero format originale. La città e la zona di Bologna si preparano dunque a vivere un’esperienza di shopping unica: bancarelle selezionate, eccellenze Made in Italy, capi moda irresistibili e il meglio dell’artigianato contemporaneo. Un vero e proprio spettacolo itinerante che, ovunque, attira e conquista migliaia di visitatori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a CASALECCHIO DI RENO domenica 7 giugno

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