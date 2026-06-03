Mentre il Milan brancola nel buio l’Inter punta Palestra Il gap rischia di aumentare

Il Milan è senza allenatore, direttore sportivo e amministratore delegato al 3 giugno. Nel frattempo, l’Inter ha venduto Dumfries e sta puntando su un nuovo giocatore, Palestra. Questa situazione potrebbe portare a un allargamento del divario tra le due squadre.

Il Milan deve ancora costruire tutto: i rossoneri sono alle prese con la ricerca del nuovo allenatore visto che Gerry Cardinale ha deciso di esonerare Massimiliano Allegri dopo la sconfitta contro il Cagliari e la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Non solo l'allenatore (qui tutte le notizie): il Diavolo si trova al 3 giugno senza un direttore sportivo e un amministratore delegato. In pratica manca tutto. E mentre il Milan è fermo, le altre squadre si muovono e anche in fretta. Prendiamo come esempio l'Inter per due motivi: il primo è perché è la grande rivale storica dei rossoneri, e il secondo perché ha vinto lo Scudetto e parte da favorita anche per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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