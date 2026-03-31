Sinner ora la terra rossa | a Monte Carlo ci sarà ma per allenarsi Il focus è sull’asse Roma-Parigi

Il tennista si sta preparando sulla terra rossa di Monte Carlo, dove sarà presente per allenarsi. La sua attenzione è rivolta alle tappe di Roma e Parigi, mentre continua la serie di vittorie con 34 set consecutivi, inclusa quella a Indian Wells, Miami e il completamento del Sunshine Double. La stagione si concentra sulle competizioni sul cemento e sulla terra battuta.

Striscia aperta di 34 set consecutivi vinti (24 nel 2026), vittoria a Indian Wells, vittoria a Miami e Sunshine Double completato. Il mese di marzo di Jannik Sinner è stato perfetto. Meglio non poteva andare. I ritmi del calendario tennistico, la fame e la voglia dell’altoatesino però non gli consentono di godersi troppo le vittorie, perché a brevissimo comincerà la stagione su terra rossa e Sinner deve farsi trovare pronto. C’è da riscattare una sconfitta al Roland Garros e vincere in casa a Roma. Nel weekend sarà intanto il momento del Masters 1000 di Monte Carlo, l’unico “non mandatory” del circuito. Vale a dire non obbligatorio per i tennisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner, ora la terra rossa: a Monte Carlo ci sarà, ma per “allenarsi”. Il focus è sull’asse Roma-Parigi Articoli correlati Leggi anche: Jannik Sinner l’inarrestabile. E ora la terra rossa dopo il dominio americano Ranking: dopo Doha Alcaraz sempre più numero 1. Ora Sinner deve aspettare la terra rossaCon la vittoria a Doha Carlos Alcaraz allunga in classifica guadagnando 350 punti sul suo rivale Jannik Sinner. Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Sinner a caccia del n.1 nel ranking ATP: i punti da difendere fino a Parigi. Occasione di sorpasso ad Alcaraz già a Montecarlo!; Si riapre la questione numero 1 in classifica: Alcaraz difende, Sinner pronto al sorpasso già a Monte Carlo; Sinner a Montecarlo può tornare n.1, tutti gli scenari per il sorpasso ad Alcaraz; Sinner parteciperà a Monte-Carlo? Ecco il suo punto di vista. Sinner, la terra rossa di Montecarlo può riportarlo davanti ad AlcarazDopo il trionfo di Miami Jannik si allena a casa sua in vista soprattutto di Roma e Parigi. E svela come ha trascorso i 90 minuti di stop per pioggia: Ho ascoltato musica e scherzato per allentare la ... panorama.it 2027 Chevrolet Monte Carlo - facebook.com facebook