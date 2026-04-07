Sinner parte l’assalto al tabù terra rossa Sfida Alcaraz per il n1 con l’obiettivo Parigi

Sulla terra rossa di Monte Carlo, il circuito del tennis si prepara a un momento importante. Il torneo apre le porte alle sfide tra i migliori giocatori, con l’obiettivo di raggiungere la vetta del ranking mondiale. Tra i favoriti, uno dei giovani talenti italiani si prepara ad affrontare il suo avversario principale, in una partita che potrebbe cambiare gli equilibri in vista del torneo di Parigi.

Va bene il Sunshine Double, ma quando il circuito arriva a Monte Carlo ai giocatori si allarga il sorriso. La primavera del tennis sembra già un’estate, e poi – come dice Sinner – «finalmente si torna a casa». Che poi per lui, e per molti altri protagonisti del circuito, vuol dire dormire nel letto di casa. E dopo l’abbuffata di hotel, questo rende tutto molto rilassato. Jannik ha cominciato la settimana vincendo, ma in doppio con Zizou Bergs. Un paio di set per riaggiustare il ritmo sulla terra, prima del match di esordio in singolare oggi contro il francese Humbert (secondo match dalle 11 sul Centrale dopo Berrettini-Bautista Agut): «Non è la mia superficie favorita, però quest’anno vincere il Roland Garros è uno dei miei obbiettivi e quindi voglio giocare più partite possibili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner, parte l’assalto al "tabù" terra rossa. Sfida Alcaraz per il n.1 con l’obiettivo Parigi

Sinner sfida il tabù terra rossa: il 71,4% contro AlcarazIl 3 aprile 2026, nel cuore del Principato di Monaco, Jannik Sinner si prepara a sfidare il tabù della terra rossa per scalzare Carlos Alcaraz dalla...

Sinner, per tornare il numero uno deve superare il tabù terra rossaJannik Sinner esordirà nel torneo di Montecarlo al secondo turno contro il vincente della sfida tra la wild card Kouame e il francese Humbert.

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Sinner, il debutto a Montecarlo contro Humbert: i precedenti, l'orario e dove vederlo in tvIl grande giorno è arrivato: Jannik Sinner martedì 7 aprile 2026 fa il suo esordio nel singolare maschile al Master 1000 di Montecarlo e dà l'assalto al primato ... leggo.it

Matteo Berrettini apre il programma sul Court Rainier III di Montecarlo, prima di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Chiude la sfida tra Gael Monfils e Alexander Bublik - facebook.com facebook

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