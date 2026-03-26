Mense scolastiche un argine al cibo spazzatura

Le mense scolastiche sono al centro di un dibattito pubblico che riguarda la qualità del cibo offerto agli studenti. La questione si presenta come una risposta alle preoccupazioni sulla presenza di alimenti poco salutari nei pasti quotidiani delle scuole. Le istituzioni stanno affrontando questa tematica con interventi e regolamenti specifici, mentre i genitori e le associazioni chiedono maggiore attenzione alla composizione dei menù.

Slow food La refezione scolastica rappresenta oggi un tema molto sensibile sia per la cittadinanza che per le istituzioni Slow food La refezione scolastica rappresenta oggi un tema molto sensibile sia per la cittadinanza che per le istituzioni Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. La refezione scolastica rappresenta oggi un tema molto sensibile sia per la cittadinanza che per le istituzioni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Mense scolastiche un argine al cibo spazzatura Articoli correlati Dalle mense scolastiche alle app antispreco, la denuncia di Foodbusters: «Quando salvare cibo è volontariato e buttare conviene»FALCONARA MARITTIMA (AN) – In occasione della Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare, Diego Ciarloni, presidente di Foodbusters ODV, lancia... Insetti e odori insalubri nelle mense scolastiche, avviate verifiche al LidoIl caso alla scuola materna Gabelli, nelle chat dei genitori corrono voci di cibo avariato e parassiti. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mense scolastiche Mense scolastiche: stop ai cibi ultra-processati? Nasce manifesto per cibo sano ai bambiniQuasi due milioni di bambini mangiano ogni giorno nelle mense scolastiche italiane. Da qui parte il Manifesto per l'educazione alimentare ... dica33.it Mense scolastiche, un manifesto per il cibo sano: Coldiretti, Filiera Italia e pediatri unitiColdiretti, Filiera Italia e Fimp lanciano un manifesto in 5 punti per il cibo sano nelle mense scolastiche italiane, dalla nutrizione all'educazione. horecanews.it