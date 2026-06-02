Milan dopo Furlani tocca a Cardinale | ‘Go Home’ la petizione è online su ‘Changeorg’

La frattura tra il popolo rossonero e la proprietà targata RedBird si sposta dai muri della città alle piattaforme digitali, assumendo i contorni di una vera e propria mobilitazione di massa. Dopo il clamoroso precedente che ha coinvolto l'ex Amministratore Delegato Giorgio Furlani, i tifosi del Milan hanno lanciato una nuova, durissima petizione online su Change.org. Questa volta, il bersaglio unico del dissenso è il proprietario del club, Gerry Cardinale. La strategia del tifo organizzato e della base milanista non è una novità improvvisata, ma poggia su un modello che ha già dimostrato una straordinaria capacità di pressione mediatica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, dopo Furlani tocca a Cardinale: ‘Go Home’, la petizione è online su ‘Change.org’

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