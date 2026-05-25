I therian in Portogallo potrebbero rivolgersi ai veterinari | Sintomo di una mutazione nel rapporto con gli animali

In Portogallo, le autorità veterinarie hanno emanato linee guida interne per prevenire che persone che si identificano come therian possano richiedere trattamenti veterinari come se fossero animali. Questa decisione nasce dalla possibilità che tali individui possano rivolgersi alle cliniche veterinarie, sollevando preoccupazioni sulla distinzione tra bisogni umani e animali. È stato sottolineato che si tratta di un passo per gestire eventuali interpretazioni errate nel rapporto tra persone e animali.

L'Ordine dei Medici Veterinari del Portogallo ha emanato delle linee guida interne per prevenire l'ipotesi che una persona "therian" possa fare riferimento ad una clinica veterinaria per esigere un trattamento pari a quello riservato a un animale. Kodami ha chiesto a Danila D'Angelo, professoressa di Etologia Animale al Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università Federico II di Napoli, di commentare questa notizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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