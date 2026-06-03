Memorie dell’anima tutto pronto per la mostra dell' artista Stefania Albertini

Da cesenatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cambio di scena alla Cantera di piazza Guidazzi a Cesena. Smonta la sua mostra Pier Luigi Fagioli ed entra l'artista Stefania Albertini, forlivese, ma cesenate d'adozione. Il passaggio di testimone di "Particol’arte", eventomostra curato da Alice Tamburini, si terrà giovedì 4 giugno alle 19,30. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SOLO IL 3% DELLE ANIME e IMMUNE al CAOS. Sei una di LORO | Dolores Cannon • Risveglio Spirituale

Video SOLO IL 3% DELLE ANIME e? IMMUNE al CAOS. Sei una di LORO? | Dolores Cannon • Risveglio Spirituale

Notizie e thread social correlati

"Isola delle Femmine": all'Ecomuseo la mostra dell’artista Stefania GalegatiGiovedì 28 maggio 2026 alle 18 si inaugura all’Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva di Palermo la mostra finale del progetto “Isola delle Femmine”...

Leggi anche: Inaugura la mostra-laboratorio dell'artista cesenate specializzata in incisione

Argomenti più discussi: Memorie dell’anima, tutto pronto per la mostra dell'artista Stefania Albertini; Stefania Albertini espone a La Cantera; Stefania Albertini espone a La Cantera.

stefania albertini memorie dell anima tuttoStefania Albertini espone a La CanteraMemorie dell’arte è il titolo della mostra di Stefania Albertini che sarà allestita al ristorante La Cantera in piazza ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web