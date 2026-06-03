Memorie dell’anima tutto pronto per la mostra dell' artista Stefania Albertini
Cambio di scena alla Cantera di piazza Guidazzi a Cesena. Smonta la sua mostra Pier Luigi Fagioli ed entra l'artista Stefania Albertini, forlivese, ma cesenate d'adozione. Il passaggio di testimone di "Particol’arte", eventomostra curato da Alice Tamburini, si terrà giovedì 4 giugno alle 19,30. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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