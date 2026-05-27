Isola delle Femmine | all' Ecomuseo la mostra dell’artista Stefania Galegati
Giovedì 28 maggio 2026 alle 18 si inaugura all’Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva di Palermo la mostra finale del progetto “Isola delle Femmine” dell’artista Stefania Galegati, curata da Cristina Alga. La mostra, sostenuta dalla Direzione generale creatività contemporanea del Ministero, presenta le opere realizzate nel corso del progetto. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico nei giorni successivi.
Aprirà giovedì 28 maggio 2026 dalle 18 all’Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva di Palermo la mostra conclusiva del progetto Isola delle Femmine dell’artista Stefania Galegati, a cura di Cristina Alga, realizzato grazie al sostegno della Direzione generale creatività contemporanea del Ministero. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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