Un torneo di calcio giovanile di grande rilevanza e seguito da un numeroso pubblico, in ricordo di ‘Pecos Bill’ centravanti del primo scudetto della Fiorentina. Si è concluso sul campo ‘Vincenzo Lapenta’ dell’Unione Sportiva Affrico il Memorial intestato a ‘Beppe Virgili’ che è sempre nel cuore di tutti i tifosi e viene ricordano con affetto per il suo impegno, passione, potenza e fiuto per il gol, con grande attaccamento alla città e ai colori Viola. La manifestazione è riservata alla categoria Pulcini 2016 ed ha visto presenti 16 club del territorio fiorentino. Ad alzare la coppa al cielo è stata la Sestese che ha vinto il Memorial Beppe Virgili precedendo nell’ordine Cattolica Virtus, Affrico e Sales. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Memorial Beppe Virgili". La Sestese onora Pecos Bill

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