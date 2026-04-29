Forte batte la Sestese e si qualifica in Coppa

Il Forte ha battuto 2-0 la Sestese nella partita valida per il torneo regionale Èlite e si è qualificato per la prossima fase della Coppa Toscana. I gol sono stati segnati da Tonarelli e Frandi. La squadra ha ottenuto così la qualificazione alla competizione coppa, superando quindi l’avversario nel match disputato di recente.

Regionale Èlite. Il Forte batte 2-0 la Sestese, con Tonarelli e Frandi e centra la qualificazione alla Coppa Toscana. Grande soddisfazione del mister Davide Tedeschi: "Siamo tra le prime squadre della regione". Classifica: Sestese 65; Bellariva 63; Affrico 62; Forte dei Marmi e Cecina 49; San Giuliano e Perignano 48; Fucecchio 46; Pietà 38; Bibbiena 33; Ponsacco 31; Lampo 29; Lastrigiana 28; Casentino 27; Maliseti 25; Pontassieve 18. Regionale. Il Capezzano Pianore vince ancora e rafforza le speranze salvezza. Contro la Larcianese è un pirotecnico 3-2 griffato Orlowski, Ndiaye, Pucci. Vince anche il Real Forte Querceta, che fa l’impresa, battendo 2-1 il Calenzano.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Forte batte la Sestese e si qualifica in Coppa Notizie correlate Sinner batte Michelsen e si qualifica per i quarti del Miami OpenMIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner sbarca nei quarti di finale del “Miami Open”, secondo Masters 1000 della stagione, che si sta... Lucchese - giovanili. La "Juniores» vince e si qualifica anche alla Coppa ToscanaFornaci 2Lucchese 3 FORNACI: Giannecchini, Tortelli, El Ainaoul, Ridolfi, Daci, Bonetta (21’ st Germani), Bonugli, T.