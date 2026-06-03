Memoria e solidarietà ad Acuto il sindaco Agostini incontra Alba Astrologo l' ebrea salvata dalla comunità nel 1943

L’amministrazione comunale di Acuto ha incontrato Alba Astrologo, una donna ebrea salvata dalla comunità nel 1943. La visita si è svolta nei giorni scorsi, con la presenza del fratello e altri familiari. L’evento ha rappresentato un momento di memoria e solidarietà, celebrando il gesto di salvataggio avvenuto durante la Seconda guerra mondiale. La giornata ha coinvolto cittadini e rappresentanti istituzionali in un’occasione di commemorazione storica e riconoscenza.

Un viaggio a ritroso nel tempo, denso di emozione e intriso di profonda gratitudine. Nelle scorse ore, l'amministrazione comunale di Acuto ha vissuto una giornata di straordinario valore storico e umano, accogliendo in paese Alba Astrologo, giunta in visita insieme al fratello Giuseppe e ad altri. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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