‘Dalla conoscenza alla solidarietà’ | Cerreto Sannita si riscopre comunità nel nome di Filena

A Cerreto Sannita, una mattina si è trasformata in un momento di condivisione e scoperta. L’evento ha coinvolto la cittadinanza in un’occasione che ha unito la divulgazione scientifica con l’impegno di solidarietà. La giornata ha portato alla riscoperta dei legami tra le persone, lasciando un ricordo duraturo nel cuore della comunità locale. La manifestazione ha avuto come protagonista il nome di Filena, simbolo di questa iniziativa.

Tempo di lettura: 2 minuti Una mattinata che resterà impressa nel cuore della cittadinanza cerretese, un evento capace di coniugare l’alto valore della divulgazione scientifica con la profondità dell’impegno umano. Presso il Comune di Cerreto Sannita, l’incontro “Dalla conoscenza alla solidarietà” ha tracciato un ponte ideale tra il sapere accademico e la risposta concreta del territorio, trovando nel ricordo e nel sorriso di Filena la sua forza motrice più autentica. L’evento ha visto la partecipazione attiva delle massime autorità cittadine, con il Sindaco Giovanni Parente e l’Assessore Corvaglia in prima linea, a testimonianza di un’amministrazione sensibile e presente nelle dinamiche di coesione sociale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Dalla conoscenza alla solidarietà’: Cerreto Sannita si riscopre comunità nel nome di Filena Notizie correlate Viabilità nel Sannio, cantieri sulla SP 77: interventi tra Faicchio e Cerreto SannitaTempo di lettura: < 1 minutoAl via i lavori per la messa in sicurezza del manto stradale della Strada provinciale n. Successo a Cerreto Sannita per la chiusura di “Presepiarte 2025/26”Si è conclusa la scorsa settimana, presso il Palazzo del Genio, la manifestazione Presepiarte 2025/26.