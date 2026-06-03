Meloni tra spese militari e bollette | il dilemma verso il 2027

Il governo italiano si trova di fronte a una scelta tra aumentare le spese militari e sostenere le bollette dei cittadini. La premier ha annunciato investimenti nel settore della difesa fino al 2027, senza prevedere aumenti fiscali. Nel frattempo, una richiesta proveniente dall'ex presidente degli Stati Uniti ha messo in discussione alcuni progetti industriali nazionali, creando incertezza sulle risorse destinate a queste iniziative.

Come potrà Meloni finanziare il riarmo senza aumentare le tasse?. Perché la richiesta di Trump mette a rischio i progetti industriali?. Quali conseguenze avrà il taglio dei fondi SAFE sulle aziende italiane?. Chi pagherà il costo del passaggio dal 2% al 5% di difesa?.? In Breve Trump chiede alla NATO di portare la spesa militare al 5% del PIL entro 2035.. Il governo riduce i prestiti SAFE da 15 a 5 miliardi di euro per deficit.. L'Italia destina attualmente solo il 2% del PIL alla difesa nazionale.. Il sondaggio Ipsos di maggio rileva un 77% di italiani contrari a Trump.. Meloni tra pressione economica e obblighi NATO: il difficile equilibrio verso il 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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