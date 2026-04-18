Meloni tra Europa e destra sociale | la nuova strategia verso il 2027

Da ameve.eu 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La leader politica sta adattando la sua strategia, cercando di rafforzare il sostegno all’interno del paese e di ridefinire il ruolo dell’Italia a livello internazionale in vista delle prossime elezioni. La sua linea si sta spostando tra le influenze dell’Europa e quelle della destra sociale, segnando un percorso di consolidamento che si protrae fino al 2027. Le mosse sono rivolte a rafforzare la presenza politica e a consolidare il consenso tra gli elettori.

La strategia politica di Giorgia Meloni si sta evolvendo verso un nuovo equilibrio che mira a consolidare il consenso interno e a ridefinire la posizione italiana nel internazionale in vista delle elezioni del 2027. La premier sta muovendo i suoi passi tra le istituzioni europee e le dinamiche interne di via della Scrofa, cercando di bilanciare l’autonomia diplomatica con la necessità di riconnettersi con i segmenti più tradizionalisti e cattolici del proprio elettorato. L’autonomia diplomatica come leva per il rinnovamento. Il volto rilassato mostrato dalla premier durante l’appuntamento al Vinitaly non è solo un dettaglio d’immagine, ma riflette una nuova postura internazionale che sta prendendo forma dopo le recenti frizioni con Washington.🔗 Leggi su Ameve.eu

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