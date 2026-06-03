Meloni durissima contro la Salis | Abolire la parata del 2 giugno? Frasi vergognose e offensive per i soldati

Da secoloditalia.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La premier Giorgia Meloni ha commentato duramente le dichiarazioni di Ilaria Salis e altri esponenti di sinistra, che avevano suggerito di abolire la parata del 2 giugno. Meloni ha definito quelle affermazioni “frasi vergognose e offensive per i soldati”. La premier ha espresso la sua condanna, sottolineando come tali commenti siano inaccettabili e danno un colpo all’onore delle forze armate. La discussione sulla manifestazione continua a suscitare polemiche tra le parti politiche.

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La reazione della premier Giorgia Meloni alle parole di Ilaria Salis, e di qualche altro esponente della sinistra, sulla parata del 2 Giugno che andrebbe abolita, è veemente. “Leggo che rappresentanti italiani delle istituzioni arrivano ad affermare che la parata del 2 giugno andrebbe abolita. Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l’Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio”., scrive sui social la premier Giorgia Meloni. Ieri l’intervento sui social dell’eurodeputata di Avs Ilaria Salis. “In un’epoca pericolosamente segnata da riarmo,... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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