La premier Giorgia Meloni ha commentato duramente le dichiarazioni di Ilaria Salis e altri esponenti di sinistra, che avevano suggerito di abolire la parata del 2 giugno. Meloni ha definito quelle affermazioni “frasi vergognose e offensive per i soldati”. La premier ha espresso la sua condanna, sottolineando come tali commenti siano inaccettabili e danno un colpo all’onore delle forze armate. La discussione sulla manifestazione continua a suscitare polemiche tra le parti politiche.

La reazione della premier Giorgia Meloni alle parole di Ilaria Salis, e di qualche altro esponente della sinistra, sulla parata del 2 Giugno che andrebbe abolita, è veemente. “Leggo che rappresentanti italiani delle istituzioni arrivano ad affermare che la parata del 2 giugno andrebbe abolita. Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l’Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio”., scrive sui social la premier Giorgia Meloni. Ieri l’intervento sui social dell’eurodeputata di Avs Ilaria Salis. “In un’epoca pericolosamente segnata da riarmo,... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni durissima contro la Salis: “Abolire la parata del 2 giugno? Frasi vergognose e offensive per i soldati”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ilaria Salis: "Abolire la parata militare del 2 Giugno". L'ira della Meloni: "Frasi vergognose e indegne"Un'esponente ha chiesto di abolire la parata militare del 2 giugno, sostenendo che in un periodo di aumento di riarmo e conflitti sarebbe meglio...

Ilaria Salis: "Abolire la parata militare del 2 Giugno". La Meloni la gela: "Frasi vergognose e indegne"Ilaria Salis ha proposto di abolire la parata militare del 2 giugno, sostenendo che la festa dovrebbe tornare a essere un evento civile e popolare.

Temi più discussi: Meloni durissima contro la Salis: Abolire la parata del 2 giugno? Frasi vergognose e offensive per i soldati; Furfaro: Sconfitte pesanti, ora ci serve un programma coraggioso; Giornalisti: molotov davanti abitazione cronista, minacce a Meloni e don Patriecello; Mezzo sì dell'Europa a Meloni: no ai sussidi per l'energia fossile, sì agli investimenti nelle alternative.

Flotilla, Meloni alza la voce contro Israele: Scuse subito. Mattarella: IncivileIl caso della Flotilla diventa uno scontro politico e diplomatico sempre più duro. Dopo la diffusione del video del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, con le immagini degli attivisti fermati dalla ... thesocialpost.it

La disobbedienza dura poco. Mozione contro il 5% per la difesa, poi la retromarcia. L'ira di Meloni, i veleni tra alleatiNella prima versione del testo sull'energia il centrodestra definiva irrealistico l'obiettivo sul riarmo. Dopo un paio d'ore il ... huffingtonpost.it